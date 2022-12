In Skyrim potranno tentare di assassinarvi perfino… i bambini

Skyrim è ormai uscito più di 10 anni fa, ma il capolavoro GDR di casa Bethesda è talmente vasto da nascondere ancora oggi tantissimi segreti, alcuni dei quali inquietanti e divertenti allo stesso tempo, che vengono scoperti soltanto in queste ore.

Una delle fazioni che i fan del quinto capitolo di The Elder Scrolls (lo trovate su Amazon) ha imparato a temere è sicuramente la Confraternita Oscura, laa gilda di assassini a pagamento che potrebbe essere ingaggiata da uno dei personaggi del gioco.

La Confraternita Oscura è diventata ancora più inquietante proprio dopo una recente rivelazione degli sviluppatori, che ne hanno svelato un segreto horror, ma un fan ha recentemente scoperto che la gilda non si fa alcun problema ad accettare un incarico, a prescindere da chi lo richieda. Anche se si tratta di un bambino.

Game Rant segnala infatti l’interessante scoperta dell’utente Reddit Signal-Tumbleweed826, che dopo aver affrontato e battuto gli assassini ha scoperto che il loro mandante era… Lars Battle-Born, uno dei bambini che è possibile trovare a Whiterun.

L’utente racconta di aver rubato al ragazzino il suo dolcissimo Sweet Roll: un’azione che deve averlo fatto innervosire così tanto da spingerlo a chiamare gli assassini per «insegnare una lezione al ladro».

L’aspetto che fa decisamente sorridere della vicenda — a parte la giovane età del mandante — è che Lars Battle-Born è noto per una quest in cui viene bullizzato, arrivando poi ad ammettere di non avere neanche un soldo da dare al suo bullo.

Eppure, come potete osservare voi stessi nella lettera ritrovata dal fan, sembra che non si sia fatto alcun problema a trovare tutti i soldi necessari per ingaggiare gli assassini. E tutto questo solo per un dolcetto rubato.

Appare evidente che la sola azione del furto sia stata sufficiente per permettere al gioco di attivare le condizioni necessarie per farci prendere di mira dagli assassini, a prescindere dal contesto della missione e dall’effettiva età del personaggio a cui abbiamo fatto un torto.

Insomma, i giocatori di Skyrim sono avvertiti: se sceglierete di rubare il suo Sweet Roll, preparatevi a subire conseguenze che potrebbero rivelarsi decisamente fatali.

In ogni caso, battute a parte, è certamente impressionante scoprire come il quinto capitolo di The Elder Scrolls non solo non passi mai di moda, ma continui a essere considerato uno dei migliori videogiochi di sempre per moltissimi fan, tra i quali possiamo annoverare anche i Nightwish.

Skyrim ha recentemente compiuto il suo undicesimo compleanno e continua a essere ancora estremamente divertente: per il momento, non sappiamo ancora molto di The Elder Scrolls 6, salvo il fatto che dovrebbe trattarsi di un’esclusiva Xbox.