Imperdibili offerte Nintendo da Monclick: fino al 25% di sconto su giochi e console!

Il noto portale Monclick ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare giochi e console Nintendo con sconti sino al 25%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide solo per un periodo limitato di tempo, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. Con uno sconto del 25%, attualmente potrete acquistarlo a soli 44,90€ invece dei soliti 59,90€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare 15€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa un ottimo videogioco a un prezzo vantaggioso.

Mario Kart 8 Deluxe, uscito originariamente su Nintendo Wii U, rappresenta un sempreverde di Nintendo Switch. Il roster dei personaggi selezionabili spazia dal mondo di Mario a quello di The Legend of Zelda, mettendovi alla guida di kart per affrontare sfide su tracciati fuori di testa.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si era aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che «Mario Kart 8 arriva anche su Switch, per rinascere nella forma Deluxe più grande, più bella e più divertente di sempre. Non mancano infatti migliorie su ogni fronte, quello contenutistico su tutti, dove fanno la loro comparsa i personaggi e i circuiti dei vari DLC, più altri inediti, e ben quattro ulteriori modalità battaglia».

