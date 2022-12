Imparare con i videogiochi: IIDEA presenta nuovi strumenti per i docenti

I videogiochi possono avere anche un potere didattico: lo sa bene IIDEA, l’associazione di settore italiana che oggi ha presentato la versione nostrana del manuale internazionale di Games in Schools, insieme a un interessante approfondimento su quanto sia possibile imparare con i videogiochi.

In occasione della settima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, sono stati presentati due strumenti, nello specifico: il manuale Usare i videogiochi educativi in classe: linee guida per risultati di apprendimento di successo e l’approfondimento Imparare con i videogiochi in classe: consigli ed esempi pratici per i docenti italiani.

«I videogiochi sono entrati nelle scuole italiane già da diversi anni sia per iniziativa di singoli docenti, sia all’interno di progetti ufficiali. In entrambi i casi, la constatazione degli effetti dell’attività ludica in termini di motivazione e di risultati di apprendimento e il riconoscimento del videogioco come forma culturale, sono stati condizioni essenziali di successo» ha spiegato Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA, intervenendo durante l’evento.

«Il nostro auspicio è che grazie alla diffusione di questi materiali, ci sia la possibilità di promuovere una pratica più sistematica che permetta alla scuola italiana di allinearsi rispetto all’esperienza internazionale sul fronte dell’utilizzo del videogioco quale strumento di supporto all’apprendimento».

I videogiochi hanno anche un fine didattico

All’interno del manuale realizzato da Games in Schools, i docenti potranno trovare delle utili linee guida per utilizzare i videogiochi educativi nelle loro classi. Per quanto riguarda, invece, l’approfondimento, questo è realizzato dalla prof.ssa Manuela Cantoia, in collaborazione con Massimiliano Andreoletti.

«Del manuale, realizzato a livello internazionale da Games in Schools – il progetto di ISFE ed European Schoolnet che mira a formare gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di tutta Europa nell’utilizzo dei videogiochi come ambienti di apprendimento digitale per i propri studenti – IIDEA ha realizzato la versione italiana, che contiene linee guida per utilizzare i videogiochi educativi in classe con l’obiettivo di raggiungere risultati di apprendimento di successo» ci ha spiegato IIDEA, raggiungendoci con una nota ufficiale.

«L’approfondimento è stato invece realizzato da Manuela Cantoia, professore associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus, con il contributo di Massimiliano Andreoletti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di Andrea Tinterri dell’Università di Foggia, e presenta consigli ed esempi pratici per i docenti italiani che vogliono portare i videogiochi in classe».

Potete trovare i due documenti direttamente a questo link. Approfondite invece al conoscenza con IIDEA accedendo al sito ufficiale.

Nelle scorse settimane, sulle pagine di SpazioGames.it abbiamo anche proposto un’intervista a Thalita Malagò in merito all’industria dei videogiochi italiana e alle possibilità dei giovani talenti che vogliono lavorare nel gaming: potete trovare l’articolo completo a questo indirizzo.