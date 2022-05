Il videogioco più rilassante di sempre arriva tra poco anche su PS4 e PS5

Siamo ormai abituati a vedere un videogioco uscire prima su alcune piattaforme, rispetto ad altre, e uno dei più rilassanti di sempre arriva tra pochissimo su PS4 e PS5.

Vi potrà essere venuto in mente New Pokémon Snap, che potete acquistare su Amazon, ma il giorno in cui vedremo un titolo Pokémon su PlayStation sarà la fine dei tempi, forse.

Perché citiamo il titolo per Switch? Perché, effettivamente, è stato un videogioco tra i più rilassanti ai quali abbiamo giocato nell’ultimo periodo (il perché lo trovate nella nostra recensione).

Un videogioco che ha fatto un giro contrario a quello di Bugsnax, che dall’essere un’esclusiva console è arrivato poi anche su Xbox Game Pass.

Si tratta di Unpacking, un pregiatissimo indie che sarà disponibile sulle piattaforme PlayStation a partire dal 10 maggio 2022.

L’annuncio della data di uscita, visto che già sapevamo del porting del videogioco per PS4 e PS5, è arrivato direttamente dal blog ufficiale di PlayStation. Insieme ad una interessante disamina degli “oggetti virtuali” di Unpacking.

Perché è un videogioco rilassante, quindi? Per chi non lo sapesse, Unpacking è un’esperienza minimalista in cui bisogna disimballare scatole di oggetti per la casa e metterli al loro posto giusto.

Nel farlo si inizierà a scoprire la personalità e lo stile di vita del personaggio, semplicemente osservando i suoi beni mentre si gioca.

Unpacking finds a home on PS5 and PS4 on 10th May Developer Witch Beam share the real-life origins behind several in-game objects: https://t.co/VkpTvi9BNt pic.twitter.com/2IXEKRQNKZ — PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 6, 2022

Il titolo è uscito su PC, Xbox Game Pass e Nintendo Switch qualche tempo fa, e finalmente anche i giocatori PlayStation possono godere di questo videogioco che vi consigliamo caldamente di recuperare.

Se volete sapere perché, vi abbiamo parlato di Unpacking in uno dei nostri ultimi SpazioGames Originals in occasione dei recenti BAFTA Awards.

Recentemente un altro videogioco rilassante è arrivo sempre sulle piattaforme PlayStation, un videogioco davvero molto diverso da quelli che potete trovare di solito.