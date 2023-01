Il soulslike dagli autori di Nioh svela una brutale boss battle nel nuovo video gameplay

Wo Long Fallen Dynasty, l’imminente soulslike realizzato da Team Ninja e Koei Tecmo, torna a mostrarsi ancora in un nuovo ricco filmato gameplay condiviso da IGN.com, che questa volta ci porta a scoprire uno degli elementi chiave del genere: le brutali battaglie contro i boss.

Gli autori di Nioh (trovate la Collection Remastered su Amazon) hanno deciso di adattare la mitologia cinese in un contesto dark fantasy, ambientato durante l’era dei Tre Regni: anche il nuovo boss è un chiaro esempio di queste intenzioni, dato che si tratta di una reinterpretazione di Aoye.

Aoye deriva originariamente dal testo «Shan Hai Jing», conosciuto anche come «Libro dei monti e dei mari», in cui veniva descritto come una creatura simile a un toro e con lunghi capelli: Wo Long Fallen Dynasty ha deciso dunque di trasformarlo in un mostro in grado di attaccare i giocatori con i suoi capelli e inquietanti tentacoli.

Il nuovo video gameplay del soulslike, che potete osservare voi stessi in apertura, dalla durata complessiva di circa 10 minuti ci permetterà non solo di scoprire nel dettaglio i suoi attacchi, ma anche di osservare da vicino l’Halberd per la prima volta come nuova arma giocabile.

La battaglia contro Aoye ci svela che si tratta di un boss in grado di fornire ampi spazi di manovra, in cui gli utenti possono prendere l’iniziativa e attaccare, ma sarà sempre necessario stare attenti ai pattern delle mosse nemiche, esattamente come già accade in altri soulslike.

Tutti gli attacchi di questo inquietante boss sono infatti pesanti e potranno dimostrarsi letali, se non presteremo particolare attenzione: l’Halberd può dunque rivelarsi un’arma utile per affrontarlo, essendo anch’essa pesante e in grado di facilitare gli attacchi ravvicinati.

L’ultima fatica di Team Ninja e Koei Tecmo sembra decisamente promettente per i giocatori che intendono mettersi alla prova: vi ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile dal 3 marzo, ma potrete giocarlo anche gratis al day one con un abbonamento a Xbox Game Pass.

Il soulslike non sarà affatto un gioco facile, come già ammesso dagli stessi sviluppatori e come ampiamente dimostrato da quest’ultima anteprima video: gli utenti interessati faranno dunque bene a prepararsi a dovere per affrontare le numerose insidie che li attendono.

Esattamente una settimana fa vi avevamo segnalato un altro interessante video gameplay dalla durata di 10 minuti, che ci mostrava l’esplorazione di una delle prime aree di gioco e nuove armi.