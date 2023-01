Il promettente soulslike dagli autori di Nioh svela tante novità nel nuovo ricco gameplay trailer

Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo promettente soulslike realizzato da Team Ninja, è tornato a mostrarsi con un nuovo ricco filmato gameplay condiviso da IGN.com, in grado di portarci nel vivo dell’azione — e delle nostre inevitabili morti.

Il sequel spirituale di Nioh (trovate la Remastered Collection su Amazon) è sicuramente uno dei giochi più intriganti in uscita per i primi mesi del 2023 e il nuovo gameplay trailer, che potete visualizzare voi stessi in apertura, ci consente di scoprire tutte le migliorie implementate rispetto alle prime presentazioni.

Ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile dal 3 marzo 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma l’aspetto sicuramente più interessante è che sarà giocabile anche gratis al day one grazie a Game Pass.

Una release particolarmente attesa dagli amanti dei soulslike che, esattamente come i più grandi esponenti del genere, non sarà affatto un gioco facile da affrontare e che prevederà diverse morti.

Il nuovo filmato gameplay ci consente di scoprire più nel dettaglio Tianzhushan, uno dei primi livelli affrontabili in Wo Long Fallen Dynasty: uno scenario sicuramente affascinante, ma ricco come sempre di nemici pronti a ucciderci alla prima occasione.

Team Ninja ha scelto di mostrare questo stage come esempio della varietà che l’esplorazione è in grado di offrire ai giocatori: sarà infatti possibile uscire dal percorso “predefinito” per trovare oggetti nascosti in passaggi segreti o tagliando alberi di bambù.

Ovviamente non potevano mancare gli approfondimenti al combattimento: il gameplay trailer ci consente di dare un’occhiata alla Staff — il Bastone — per la prima volta e si tratta di una delle 13 armi che potremo utilizzare nel gioco completo.

Il video ci consente anche di scoprire alcuni nuovi temibili nemici: oltre alle sirene e alle tigri già scoperte nella prima demo vedremo infatti anche una gigantesca scimmia ed una creatura simile ad un riccio, con un attacco roteante che sicuramente risulterà familiare a chiunque abbia già giocato Nioh.

Appaiono dunque evidenti i progressi compiuti da Team Ninja per questo ambizioso progetto, come del resto avevamo già sottolineato nel nostro recente provato: non resta che attendere con fiducia il 3 marzo e scoprire se le promesse saranno mantenute nella versione completa.