Il ritorno di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha fatto “impazzire” i fan

L’annuncio del quarto capitolo in sviluppo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha entusiasmato non poco la community, diventando virale in brevissimo tempo e raccogliendo numerosi consensi in rete.

Era da oltre 15 anni che i giocatori attendevano il ritorno della celebre saga picchiaduro: il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di produzioni come Xenoverse 2 (che trovate su Amazon) o FighterZ e mostrerà l’esordio dei personaggi e delle trasformazioni provenienti da Super per la prima volta nell’IP.

Ricordiamo infatti che l’ultimo capitolo della serie uscì su PS2 e Wii, quando Dragon Ball Super non era ancora neanche nato, ma il primo trailer ha già messo in chiaro le cose mostrando Goku trasformarsi nel Super Saiyan Blue.

Gli hashtag dedicati a Dragon Ball e alla serie Budokai Tenkaichi sono diventati immediatamente tra i più commentati delle ultime ore: come riportato da Kotaku, i fan sono infatti praticamente “impazziti” di fronte a un ritorno che ormai sembrava insperato.

L’annuncio è infatti arrivato come un fulmine a ciel sereno, dato che Bandai Namco è riuscita a tenerlo segreto per tutto il tempo e l’ha mostrato alla fine di un evento che, fino a quel momento, non sembrava aver attirato particolarmente l’attenzione: una modalità che, secondo alcuni fan, è riuscito addirittura a «cambiargli la vita».

This changed our life

pic.twitter.com/95CqKYrVKt — GamesCage – Hype Guy (@OnTheDownLoTho) March 6, 2023

C’è chi è rimasto così entusiasta dal ritorno di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi da aver voluto provare a creare un’idea per un filmato introduttivo, utilizzando una delle musiche più celebri della saga:

I made this because this is DEAD ASS how everyone and myself reacted to the new Budokai Tenkaichi 4 Trailer today. WHAT A DAY, man. I'm spending the entire day in Tenkaichi OST Solitude. pic.twitter.com/rbZ3hz2UcF — Bebop (@Bebop_YT) March 6, 2023

La saga veniva spesso considerata come una vera e propria “enciclopedia di Dragon Ball”, dato che riusciva a includere la maggior parte dei personaggi esistenti, anche quelli considerati “inutili”: molti appassionati si augurano che la situazione resti invariata e che il roster sia ancora una volta estremamente sbilanciato, facendo avvertire la potenza di personaggi come Gogeta SSJ4 in tutto il loro splendore.

I hope Budokai Tenkaichi 4 stays true to the series and is so hilariously unbalanced every DBS character hits like Gogeta SSJ4 used to hit back in the day pic.twitter.com/HLyn8zFHs6 — Phoebe (@tfwPhoebe) March 6, 2023

Non potevano poi mancare i celebri meme, puntualissimi di fronte a ogni annuncio importante: c’è infatti chi ha utilizzato una celebre scena di Avengers Infinity War per sottolineare che i modder, che hanno continuato ad “aggiornare” i roster dei vecchi Budokai Tenkaichi, finalmente possono riposarsi.

Spanish Dragon Ball modders after carrying the Budokai Tenkaichi game for 16 years pic.twitter.com/UbKGuiIbKX — BadMan (@junkyousha0) March 6, 2023

Insomma, una vera e propria folle gioia collettiva che ha travolto la community e che è sicuramente di ottimo auspicio per il successo del nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi: ora non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti da Bandai Namco e augurarci che tale entusiasmo venga ripagato con un picchiaduro all’altezza delle aspettative.

È evidente che il publisher abbia deciso di giocare la carta della nostalgia: proprio pochi giorni fa era stato infatti confermato anche il ritorno di Naruto Ultimate Ninja Storm, un’altra grande saga picchiaduro che non riceveva nuovi capitoli da diversi anni.

Restando invece in tema Dragon Ball, durante l’ultimo evento non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.