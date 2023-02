Il nuovo gioco dei creatori di Life is Strange si mostra

Harmony The Fall of Reverie è il nome del nuovo gioco dei Dontnod, autori di Life is Strange, mostrato in occasione del Nintendo Direct di stasera.

Il gioco appare come una sorta di visual novel in cui potete vedere il futuro e decidere di conseguenza, scegliendo tra le diverse ramificazioni.

Il viaggio sarà accompagnato da una colonna sonora dal compositore di Celeste ed è atteso durante il prossimo mese di giugno di quest’anno, prima su Nintendo Switch. Poco sotto, trovate il trailer del gioco.

In questa nuova esperienza narrativa impersonerete Polly, una giovane donna capace di viaggiare tra il nostro mondo e quello di Reverie, dimora delle divinità.

Quando una megacorporazione mette a repentaglio l’equilibrio tra i due mondi, Polly dovrà usare il suo dono, la chiaroveggenza, per prevenire un’apocalisse. Una storia con tante ramificazioni e un’emozionante colonna sonora di Lena Raine, la compositrice di Celeste, ci attendono in Harmony: The Fall of Reverie, in arrivo su Nintendo Switch a giugno.

