Il fan più odiato di Oblivion tornerà, ufficialmente, anche su Starfield

Chiunque abbia giocato ad Oblivion non può non ricordare il mitico fan adorante, il nostro seguace numero 1 pronto a seguirci davvero ovunque: a quanto pare, neanche l’immenso spazio di Starfield sarà in grado di fermarlo.

Una caratteristica che l’ha portato ad essere odiato dalla community, che ha tirato un sospiro di sollievo quando non è riapparso all’interno di Skyrim (trovate la Anniversary Edition in sconto su Amazon) ma che, evidentemente, si stava semplicemente preparando a un’avventura ancora più grande.

Come riportato da GamesRadar+, un nuovo video dedicato a Starfield pubblicato da Bethesda ha infatti svelato il suo ritorno svelandoci uno dei tanti bonus che il nostro avatar può ottenere durante la nostra avventura.

Ebbene, tra questi c’è anche la caratteristica «Hero Worshipped» che sottolinea come le nostre imprese abbiano attirato l’attenzione di un certo fan adorante, con una descrizione che non può che richiamare il fastidioso NPC di Oblivion.

Neanche lo spazio può separarvi dal vostro fan numero 1.

Potete osservare voi stessi la descrizione ufficiale nel seguente video: considerando che il tutto appare soltanto per una frazione di secondo, vi invitiamo a mettere in pausa il filmato intorno al minuto 3:17.

La descrizione sottolinea che il nostro fan adorante comparirà di fronte a noi «a caso» e inizierà a «blaterare incessantemente» con noi, probabilmente per ricordarci delle nostre grandi imprese o di essere diventati campioni imbattibili.

L’aspetto positivo delle sue apparizioni è che almeno il fan adorante potrà dimostrare la sua lealtà verso di noi ricoprendoci di regali: si tratta dunque di un vantaggio positivo, sempre se sarete disposti a sopportare le sue incessanti chiacchiere e pedinamenti non richiesti.

Bethesda is bringing back the Adoring Fan in Starfield! pic.twitter.com/2tM88wjSdM — MrMattyPlays (@G27Status) October 12, 2022

Sfortunatamente non è stato svelato il suo nuovo aspetto in Starfield e non sappiamo se sarà nuovamente identico alla sua controparte vista in Oblivion, ma il suo ritorno è sicuramente un easter egg molto divertente per i fan. E, probabilmente, anche abbastanza fastidioso.

Durante lo stesso filmato, Todd Howard ha anche avuto modo di svelare ai suoi fan che ad ispirare la creazione di Starfield è stato un insospettabile classico del passato.

Attualmente l’uscita è prevista per la prima metà del 2023, anche se sono emersi alcuni indizi relativi a un possibile rinvio imminente, per il momento non confermato dagli sviluppatori. Se volete prepararvi a giocare questa avventura spaziale in grande stile, potreste voler prendere in considerazione questo nuovo bellissimo controller ufficiale Xbox.