Il creatore di Ninja Gaiden ha una sorpresa (ma c’è una brutta notizia)

L’ex capo del Team Ninja Tomonobu Itagaki ha annunciato che il suo nuovo studio sta realizzando un gioco NFT chiamato Warrior.

Il game designer giapponese, noto soprattutto per aver creato la serie Dead or Alive (che trovate anche su Amazon) e per aver dato nuova vita al franchise Ninja Gaiden, ha dichiarato l’anno scorso di voler tornare allo sviluppo di videogiochi con un nuovo studio.

Davvero bizzarro come gli NFt siano tornati a far parlare la community, considerando che proprio oggi Gamestop ha deciso di aprire un negozio a tema (tra mille polemiche).

Come riportato da VGC, il nuovo studio si chiama Apex Game Studios ed è incentrato sulla produzione di «giochi Tripla A Web3.0 coinvolgenti e di alta qualità», ha dichiarato Itagaki durante la giornata di martedì 11 luglio 2022.

Apex Game Studios conta attualmente più di 100 dipendenti con sede principalmente in Giappone e a Singapore, mentre il suo progetto di debutto è Warrior, un gioco NFT per sistemi mobile e PC realizzato con Unreal Engine.

«Secondo un comunicato stampa di Apex Game Studios, il progetto Warrior sta per fare la sua offerta iniziale di scambio decentralizzato, o IDO, e rilasciare la prima versione Alpha, mentre una serie di eventi Giveaway sono in corso nelle varie community», si legge.

