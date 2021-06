I migliori proiettori in offerta su Amazon

Su Spaziogames vi informiamo tutti i giorni sui videogiochi e vari prodotti tecnologici inerenti alla loro fruizione nella miglior maniera possibile, partendo dalle smart TV fino ad arrivare a impianti audio, mouse, tastiere, periferiche ed altro ancora. In questo articolo abbiamo deciso di parlarvi dei proiettori, dispositivi che vi permetteranno di vivere il cinema a casa vostra e, ovviamente, giocare alla grande su uno schermo di elevate dimensioni.

In particolare, abbiamo preso in considerazione le offerte più interessanti presenti su Amazon così da consigliarvi su quali prodotti puntare maggiormente per risparmiare sensibilmente sul loro acquisto, senza contare il fatto che potete contare su una spedizione rapidissima del vostro ordine e, nel caso di problemi, entro 30 giorni effettuare il reso in maniera facile e veloce.

La scelta presente sul noto portale e-commerce è piuttosto vasta, spaziando dai proiettori più economici, ma comunque dal buon rapporto qualità/prezzo, a modelli più professionali che vi permetteranno davvero di sentirvi al cinema, soprattutto se abbinati ad un buon impianto audio surround.

Tra i vari articoli, vi consigliamo l’Epson EB-W06, che attualmente potete portarvi a casa a soli 480€, rispetto ai 699€ usuali di listino, per un risparmio reale di 219€, pari ad uno sconto del 31%.

Il videoproiettore Epson EB-W06 offre una luminosità di 3.700 lumen ed un contrasto di 16.000:1, permettendovi di godere di ombreggiature ben definite e nero profondi. Il dispositivo è in grado di gestire schermi sino alle dimensioni di ben 320″ e, grazie alla tecnologia 3LCD, le scene saranno sempre ottimamente illuminate.

Il videoproiettore Epson EB-W06 può essere trasportato con facilità e configurato in maniera facile e veloce. Le immagini saranno sempre perfettamente allineate e non distorte grazie all’avanzato sistema di correzione trapezoidale e non dovrete neppure preoccuparvi troppo di cambialo entro tempi brevi. Infatti, la sorgente luminosa impiegata assicura ben 18 anni di intrattenimento.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in sconto e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

