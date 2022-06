I Grammy amano i videogiochi: arriva una novità per lo storico premio

I videogiochi sono, spesso, delle opere molto complesse che contengono, tra le altre cose, anche colonne sonore incredibili, e di questi si sono accorti anche i Grammy Awards.

Pensate solo ai tanti concerti che sono stati fatti negli anni sulle colonne sonore dei videogiochi più importanti, come quello di The Legend of Zelda (che trovate su Amazon).

Così come sono tanti i videogiochi che fanno della musica il loro elemento più importante. Canzoni e sonorità di ogni tipo, anche heavy metal ovviamente.

Un legame forte come in ogni opera multimediale che si rispetti, tanto che per alcuni i videogiochi hanno sostituito la musica nella cultura dei giovani.

I Grammy Awards, la storico premio che omaggia tutti gli artisti del mondo della musica, aveva già messo gli occhi sui videogiochi, e celebrato allo stesso modo le produzioni musicali di queste opere.

Ma, come riporta VGC, ci sarà una novità importantissima nella prossima edizione. Potremmo dire anche epocale, considerata la gioventù del medium videogioco.

Ci sarà infatti una categoria unicamente dedicata alle colonne sonore dei videogiochi, che entreranno pienamente nella scaletta della cerimonia dei Grammy.

La Recording Academy, il gruppo che organizza i Grammy Awards, ha annunciato l’introduzione di cinque nuove categorie di premi. Tra queste c’è anche Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media (Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi).

Il premio verrà assegnato per la prima volta nell’edizione 2023, la 65esima edizione dei Grammy Awards.

Una scelta motivata ovviamente dalla volontà di riconoscere il lavoro svolto dai professionisti di questo settore, stando alle parole della Recording Academy:

«Il premio riconosce l’eccellenza negli album delle colonne sonore, composti principalmente da colonne sonore originali e creati appositamente per, o come accompagnamento, un videogioco attuale o altri media interattivi rilasciati durante il periodo di qualificazione»

Una categoria doverosa anche per l’impatto che i videogiochi hanno a livello economico, anche relativamente alla musica: nel Regno Unito il gaming vale più di musica e video sommati.

Negli ultimi tempi c’è anche stato un personaggio che ha vinto un Grammy, addirittura, e non indovinereste mai chi è.