I fan di League of Legends in rivolta per una canzone: “non crea hype”

League of Legends ha una community molto affezionata che, in occasione dei mondiali, si raduna in un rituale collettivo senza precedenti.

La piattaforma di Riot Games ha tanti stimoli per i giocatori, tra contenuti da acquistare (tramite i Riot Points acquistabili su Amazon) ed ovviamente tanti personaggi da sbloccare.

Ma niente è come il campionato mondiale che, come ci è stato raccontato dala stessa Riot Games, è il cuore pulsante della vena competitiva del gioco.

E mentre l’azienda ha deciso di aumentare le microtransazioni del gioco, per un motivo preciso, la community di Riot Games non è infuriata per questo.

Ma per la canzone che potete ascoltare qui sopra, che non è stata giudicata adatta per anticipare i prossimi campionati mondiali.

Come riporta PCGamesN, infatti, la community di League of Legends si è espressa in maniera poco favorevole a Star Walkin’, la canzone di Lil Nas X, perché non genera abbastanza hype per la competizione.

È tradizione che i mondiali vengano introdotti da una canzone dedicata, ma stavolta il risultato non è stato così d’impatto come in passato.

Forse il motivo è che, per la prima volta, Riot Games non ha prodotto internamente la canzone ma ha lasciato piena libertà creativa ad un esterno, chissà.

Moltissimi commenti al video sono infatti negativi, tutti dettati dal fatto che Star Walkin’ è anche una bella canzone pop, ma che non è adatta alla portata dell’evento. In particolare è il video a non piacere, che risulta slegato dal resto della canzone.

D’altronde chi ha curato i precedenti video musicali è lo stesso studio di produzione che ha creato Arcane, la serie Netflix ispirata a League of Legends che si è rivelata un vero capolavoro.

Nel frattempo i mondiali potrebbero essere anche una buona occasione per presentare in via definitiva Project L, l’atteso picchiaduro ambientato nello stesso mondo.