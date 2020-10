Hyper Scape, Ubisoft delusa dal battle royale prepara novità: al di sotto delle nostre stesse aspettative

Ero lo scorso luglio quando Ubisoft lanciò in beta su PC il suo Hyper Scape, un nuovo esponente del genere battle royale tanto in voga grazie al successo di titoli come Fortnite e PUBG, che voleva proporre qualche variazione alla formula e che esordì in forma definitiva il mese successivo, anche su console.

Il nostro Marino Puntorieri ha puntualmente preso in analisi il gioco, evidenziandone nella recensione punti deboli e punti di forza e sottolineando che, in un panorama saturo come quello dei battle royale, non sarebbe stato facile imporsi.

Così è stato. A circa due mesi dal suo esordio, infatti Hyper Scape fatica a trovare il suo spazio e perfino la stessa Ubisoft ha dichiarato di ritenere il progetto, nella sua resa, al di sotto delle sue aspettative. Con un post pubblicato sul suo sito ufficiale, la compagnia francese scrive:

Tre mesi fa, abbiamo mostrato Hyper Scape al mondo. Siamo rimasti colpiti dalla risposta e milioni di persone hanno dato una possibilità al nostro approccio ai battle royale, dicendoci quanto amassero i ritmi veloci e i movimenti del gioco. Mentre il lancio di luglio in open beta su PC è stato un successo, non siamo stati in grado di raggiungere le alte aspettative che ci eravamo imposti con l’uscita completa su console che è arrivata ad agosto. Sappiamo anche di non aver soddisfatto nemmeno le alte aspettative dei nostri giocatori, e per questo abbiamo deciso di muoverci.

Ubisoft si è detta delusa dal suo stesso Hyper Scape e vuole rimediare

In futuro, quindi, la compagnia pianifica di migliorare diversi aspetti del gioco, come la gestione delle altezze già a partire dai pavimenti per non mettere in difficoltà i nuovi giocatori. Inoltre, sarà resa meno ripida la curva di apprendimento, poiché allo stato attuale «il gioco non offre abbastanza tempo e opportunità ai nuovi giocatori di imparare e avere successo. Dobbiamo proteggere i nuovi arrivati e fornire delle attività di addestramento per aiutarli a diventare agili con il gioco.»

Saranno inoltre introdotte ulteriori modalità che siano meno spietate della Crown Rush ora presente. A tutto questo si affiancherà l’introduzione di obiettivi a medio e lungo termine per i giocatori che vorranno divertirsi in modo persistente con Hyper Scape. Infine, si parla anche di cross-play, che Ubisoft vuole introdurre prima del previsto per «aiutare a risolvere gli attuali problemi delle dimensioni della lobby.»

Basterà per rilanciare al meglio il gioco? Ce lo dirà solo la prova del pubblico, ma Ubisoft è intenzionata a migliorare quello che il suo battle royale ha da offrire.