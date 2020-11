Horizon Zero Dawn ha finalmente risolto un problema che si portava dietro dal lancio su PC

Horizon Zero Dawn non ha avuto uno dei lanci più sereni degli ultimi anni su PC, e Guerrilla Games e lo sviluppatore del port Virtuos Games lo sanno bene.

È per questa ragione che, fin dall’estate, stanno arrivando update volti a sistemare questo o quel bug riscontrato e segnalato dagli utenti.

Fino ad oggi, però, una problematica rimaneva ancora ben presente dal day one, senza che ci fosse una spiegazione o una soluzione per risolverla.

Si tratta del filtro anisotropico che, per qualche ragione, non funzionava correttamente e non rilevava le modifiche apportategli.

Questo vuol dire che, attivandolo dopo l’installazione dell’update 1.07, i giocatori ne potranno finalmente beneficiare a dovere, godendo di un’immagine molto più pulita.

Un altro ritocco apportato è l’eliminazione del lungo caricamento al primo avvio, che serviva ad ottimizzare gli shader.

Tale processo sarà ora portato avanti in background, rendendo molto meno traumatico l’ingresso nel titolo.

Horizon Zero Dawn riceverà ancora update su PC ma con quest’ultimo aggiornamento ha di certo fatto un passo importante verso la chiusura di un lancio tribolato.