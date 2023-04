Horizon Forbidden West al prezzo più basso di sempre! Approfitttane ora!

Siete appassionati di action adventure e amate immergervi in mondi post-apocalittici ricchi di sfide ed emozioni? Allora preparatevi a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile con Horizon Forbidden West, il seguito del celebre Horizon Zero Dawn. Oggi, su Amazon, puoi aggiudicarvi questo fantastico titolo a un prezzo mai visto prima!

Solo per un tempo limitato, potete acquistare la versione PS4 di Horizon: Forbidden West, che solitamente viene proposto a 44,90€, a soli 37,99€, con uno sconto del 15%. Ricordiamo che la versione PS4 di Horizon: Forbidden West permette di avere gratuitamente anche l’upgrade all’edizione PS5.

Sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Horizon: Forbidden West è ambientato in un futuro post-apocalittico, in cui la protagonista Aloy, una coraggiosa cacciatrice e arciere, si imbarca in una nuova avventura. Il titolo presenta una mappa vasta e dettagliata, che spazia da deserti roventi a rigogliose giungle, passando per montagne innevate e città sommerse.

Il gameplay di Horizon: Forbidden West combina abilmente elementi di esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi. Aloy utilizza una vasta gamma di armi e gadget per affrontare i pericolosi robot, conosciuti come “macchine”, che popolano questo mondo devastato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9,1, abbiamo affermato che “Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire“.

