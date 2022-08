Hogwarts Legacy mostra a sorpresa un nuovo video e l’editor del personaggio

Hogwarts Legacy è una delle uscite di fine anno di cui siamo ancora in attesa di scoprire la data. Il videogioco di Warner Bros. dedicato all’universo di Harry Potter, infatti, vede molti fan in attesa di sapere quando potranno metterci sopra le mani, ma per ora al di là delle indiscrezioni e del fatto che arriverà a ridosso delle feste natalizie, non sappiamo molto.

Per consolarci, però, ecco arrivare dall’evento che non ti aspetti un nuovo breve video dedicato al gioco, insieme a un assaggio dalla schermata dell’editor del proprio personaggio (o, almeno, del suo outfit)

A fare da cornice per la pubblicazione di questi materiali è stato l’appuntamento di mercoledì con Autodesk Vision Series, dove la compagnia Autodesk ha potuto mostrare in che modo le sue tecnologie stanno venendo utilizzate per lo sviluppo di videogiochi.

Tra questi videogiochi rientra anche Hogwarts Legacy (potete prenotarlo su Amazon) ed ecco che, così, abbiamo potuto vedere una nuova cut-scene direttamente dal gioco, realizzata utilizzando Maya e MotionBuilder. Potete vedere la clip direttamente di seguito o trovarla qui su Twitter.

Come evidenziato da VGC, il video mostra due studenti che vedono dei maghi alle prese con un ippogrifo. Sappiamo che il gioco includerà tante creature che i fan dell’universo di Harry Potter conoscono e che probabilmente, in tal senso, ci sarà di che sfregarsi le mani.

Durante l’evento è stato anche possibile vedere in che modo potremo personalizzare il nostro personaggio. Vi ricordiamo, infatti, che il mago di cui vestirete i panni sarà completamente vostro e potrete deciderne tutte le caratteristiche, dall’identità al vestiario (come si vede nella seconda immagine, di seguito), assolutamente a piacimento.

Se siete appena venuti a conoscenza dell’esistenza di Hogwarts Legacy, o vi siete persi gli ultimi aggiornamenti, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it l’articolo dove facciamo il punto su tutto quello che sappiamo sul gioco.

Di recente delle indiscrezioni si sono inseguite in merito alla possibile data d’uscita definitiva, ma al momento Warner non si è ancora pronunciata ufficialmente in merito e possiamo trattarle solo come rumor, quali sono. Considerando che, da poco, è però finita per sbaglio online la Collector’s Edition, l’annuncio non dovrebbe essere poi così lontano.

Hogwarts Legacy è atteso per la fine dell’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.