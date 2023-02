Hogwarts Legacy, i fan chiedono a gran voce una nuova feature importante

Hogwarts Legacy sembra ormai destinato a diventare uno dei giochi di maggior successo di tutto il 2023: l’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World ha infatti permesso ai fan di Harry Potter di vivere l’avventura che molti fan sognavano da tanto tempo.

La campagna di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) si è dimostrata ben realizzata e un’esperienza videoludica avvincente, con tanti segreti da collezionare: proprio per questo motivo, i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce l’introduzione di una feature importante.

La produzione di Avalanche Software non ha infatti incluso il New Game Plus tra le sue caratteristiche, il che impedisce di affrontare l’avventura dall’inizio conservando gli equipaggiamenti raccolti durante l’avventura.

Come riportato da Game Rant, molti giocatori hanno deciso dunque di domandare agli sviluppatori di prendere in considerazione l’introduzione di questa feature, così da offrire un incentivo per ricominciare da zero e iniziare anche in una casa alternativa.

Esistono infatti tante piccole differenze a livello di quest e i giocatori più appassionati vogliono scoprirle tutte: attualmente esistono però pochi incentivi per ricominciare l’avventura da capo, dato che l’equipaggiamento che si può sbloccare verso il finale sembra risultare quasi inutile, con poche occasioni per poterlo effettivamente utilizzare.

Il New Game Plus è ormai diventato quasi uno standard per le produzioni tripla-A più attese, dunque per molti fan è stato deludente scoprire che Hogwarts Legacy ha scelto di non implementarlo.

Tuttavia, esistono numerosi casi di giochi che hanno scelto di introdurlo solo in seguito a un aggiornamento: basti pensare anche al recente e apprezzatissimo God of War Ragnarok, che lo introdurrà solo nel corso della prossima primavera.

La community spera dunque che le loro richieste vengano esaudite anche da Avalanche Software e Warner Bros Games con una futura patch, anche se attualmente non è arrivata alcuna risposta dagli sviluppatori: vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità sulla vicenda.

Nel frattempo, la community continua a scoprire segreti molto interessanti e che dimostrano la grande cura degli sviluppatori: utilizzando l’incantesimo Lumos sugli arazzi è possibile scoprire una storia molto più tragica rispetto a quella solitamente narrata.

Se siete curiosi poi di scoprire se Hogwarts Legacy giri meglio su Xbox Series X o PS5, un interessante videoconfronto realizzato dagli esperti di Digital Foundry ci ha svelato la risposta.