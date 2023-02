Hi-Fi Rush, Dead Space e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il nuovissimo Hi-Fi Rush a soli 23,99€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 6,01€ rispetto ai 30€ usuali di listino.

Hi-Fi Rush è rhythm action che nasce dalla combinazione di Jet Set Radio e No More Heroes, sviluppato dai team dietro The Evil Within 1 e 2, con Shinji Mikami che ha lavorato come produttore esecutivo anche su Ghostwire Tokyo.

Il giocatore vestirà i panni di Chai, una rockstar ancora all’inizio della carriera che è stato oggetto di esperimenti da parte di una compagnia malvagia, che sarà in grado di potenziare le sue combo man mano che progredirà nell’avventura. La colonna sonora include pezzi di band di fama mondiale come The Prodigy. Inoltre, le boss fight sono davvero uniche, presentando scontri che sono impostati come veri e propri minigiochi musicali, variando così il gameplay dell’intera produzione di Tango.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Dead Space, che attualmente potete avere a soli 46,99€, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 13,01€. Il remake di Dead Space è stato ricostruito interamente usando il potente e versatile Frostbite Engine, che ha permesso di far fare al gioco un passo in avanti tutt’altro che trascurabile. Attraversare i corridoi della Ishimura con nebbie volumetriche nascondono volutamente i pavimenti e tutto ciò che potrebbe strisciare nei paraggi, pronto ad attaccarci, aumenta a dismisura un senso di tensione già assai elevato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “quando si tocca un mostro sacro del genere, e quando a farlo è un team di sviluppo ben diverso rispetto a quello originale, il rischio di fare danni è sempre altissimo. EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia“.

