Halloween: arrivano le offerte dedicate ai giochi horror!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi horror proposti a prezzi davvero molto bassi in occasione di Halloween.

Vi ricordiamo che tutte le chiavi e i codici riscattabili sono originali e assolutamente sicure, visto e considerato che ogni acquisto permetterà all’acquirente di mettere mano al codice riscattabile quasi in tempo reale, senza attese snervanti o altro ancora.

Se volte trascorrere un Halloween all’insegna del terrore, potreste essere interessati a Resident Evil 7. Ambientato nelle campagne statunitensi a seguito dei drammatici eventi narrati in Resident Evil 6, il giocatore avrà la possibilità di vivere da vicino il terrore grazie alla visuale in prima persona. Resident Evil 7, con la sua atmosfera tesa e incentrato sull’esplorazione, presenta elementi distintivi del genere survival horror, creato proprio da questa serie oltre vent’anni fa. Tuttavia, grazie a un aggiornamento completo del sistema di gioco, è anche in grado di portare questa esperienza tipica a un livello mai visto prima.

Continuiamo con Resident Evil 2, che potete portarvi a casa a soli 11,07€ rispetto ai 59,99€ di listino. Avvalendosi del RE Engine, motore proprietario di Capcom, Resident Evil 2 offre una nuova interpretazione della classica saga survival horror con grafica incredibilmente realistica, audio coinvolgente mozzafiato, una nuova visuale da dietro le spalle e comandi modernizzati, oltre alle modalità del gioco originale.

In Resident Evil 2 tornano l’azione classica, l’esplorazione intensa e la risoluzione di enigmi che hanno definito la saga di Resident Evil. I giocatori si uniscono all’agente di polizia esordiente Leon S. Kennedy e alla studentessa Claire Redfield, le cui vite si intrecciano quando una tragica epidemia colpisce Raccoon City, trasformando la sua popolazione in zombi letali. Leon e Claire sono anche protagonisti di campagne giocabili separate, quindi i giocatori possono osservare la storia da entrambe le prospettive.

