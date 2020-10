Halloween, 85% di sconto su tantissimi giochi da Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione in occasione di Halloween che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato.

Se volte trascorrere un Halloween all’insegna del terrore, potreste essere interessati a Resident Evil 7. Ambientato nelle campagne statunitensi a seguito dei drammatici eventi narrati in Resident Evil 6, il giocatore avrà la possibilità di vivere da vicino il terrore grazie alla visuale in prima persona. Resident Evil 7, con la sua atmosfera tesa e incentrato sull’esplorazione, presenta elementi distintivi del genere survival horror, creato proprio da questa serie oltre vent’anni fa. Tuttavia, grazie a un aggiornamento completo del sistema di gioco, è anche in grado di portare questa esperienza tipica a un livello mai visto prima.

Altrettanto intrigante anche Death Stranding, videogioco d’avventura in cui si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di fornire i beni minimi per la sopravvivenza alle persone che vivono separate, come eremite, o confinate nelle città, dopo che il mondo è stato colpito da una misteriosa esplosione che ha rotto la parete tra vivi e morti.

Con un gameplay incentrato sul viaggio, l’esplorazione e la collaborazione asincrona tra giocatori online che non si incontrano mai, il titolo ha una forte componente story-driven testimoniata dal cast di tutto rispetto su cui conta, come Norman Reedus, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo Del Toro e Mads Mikkelsen.

Infine, ma non certo per importanza, troviamo l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi, che consente infatti di pagare una quota fissa per accedere a una vasta libreria di videogiochi on demand sulla vostra Xbox, sempre disponibili e a un click di distanza. Inoltre, Microsoft stessa supporta la libreria proponendo fin dal day-one tutte le sue esclusive. Gli abbonati a Game Pass hanno così potuto giocare già dall’uscita a titoli come Gears 5, Ori and the Will of the Wisps o Microsoft Flight Simulator, senza dover spendere nemmeno un centesimo ulteriore.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming.

Offerte Instant Gaming per Halloween