Half-Life 2 ha ancora molto da dire, e ora diventa next-gen

Dopo il successo di Half-Life Alyx, il capitolo in VR uscito ormai diversi mesi fa su PC, la serie targata Valve di Half-Life è tornata sulla cresta dell’onda.

Half-Life 2 resta del resto il capitolo della saga di FPS più amato dai fan (visto che lo trovate ancora su Amazon), tanto che gli appassionati non hanno mai smesso di tributarlo.

C’è chi ha deciso di rendere omaggio alla serie dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine del sequel davvero degna di nota.

Ora, dopo che qualcuno ha realizzato un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, è giunto il momento di una versione Path Tracing del gioco davvero next-gen.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘Igor Zdrowowicz’ ha sperimentato NVIDIA RTX Remix e ha condiviso alcune immagini di Half-Life 2 con Path Tracing.

Questo mostra ciò che i modder possono ottenere con il Runtime NVIDIA RTX Remix che NVIDIA ha rilasciato solo pochi giorni fa.

Il Path Tracing di Half-Life 2 ha un aspetto straordinario: il modo in cui l’illuminazione interagisce con l’ambiente è incredibile. E sì, quasi tutte le fonti di luce possono ora proiettare ombre.

Zdrowowicz ha condiviso anche un video di gameplay che trovate poco sopra, il quale proviene da una versione WIP del Path Tracing Mod (basato su Portal RTX). Pertanto, non è così rifinito come vorremmo, sebbene può darvi un’idea di come appare il gioco in movimento con Path Tracing.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo non è ancora possibile scaricare questa PT Mod. Naturalmente, però, vi terremo aggiornati.

Restando in tema, l’altrettanto storico Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito: lo avete provato?

Parlando invece di un progetto dei fan, tempo fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e davvero molto interessante.