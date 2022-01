Guanto del Potere di Avengers: Endgame scontato del 48% su Amazon! Imperdibile per i fan!

Se siete appassionati dei fumetti Marvel e volete sentirvi davvero potenti come Thanos? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa lo spettacolare guanto del potete articolato ed elettronico Hasbro a un prezzo eccezionale!

Il guanto del potere articolato ed elettronico Hasbro, studiato nei minimi dettagli, è ispirato al lungometraggio Avengers: Endgame, uno dei più popolari film facente parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Così come nella pellicola, l’oggetto è di dimensioni piuttosto generose e, una volta attivato, le gemme dell’infinito si illuminano per mostrate il proprio potere.

Il guanto del potere articolato ed elettronico Hasbro è completo di suoni ispirati al film e le dita snodabili possono essere chiuse a pugno per mostrare tutta la sua maestosità. Perfetto come oggetto da collezione, il guanto del potere articolato ed elettronico Hasbro può essere utilizzato anche per i giochi di ruolo e costituisce un bellissimo regalo per i collezionisti e i fan dei film Marvel.

Solitamente il guanto del potere articolato ed elettronico Hasbro viene proposto a 124,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 64,99€, risparmiando 60€. Questa è un’occasione imperdibile per portarvi a casa un prodotto di qualità a un prezzo assolutamente fantastico!

