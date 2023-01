GTA 6, i fan ritengono che il gioco sia più vicino all’uscita di quanto si creda

Iniziano nuovamente a rincorrersi le voci circa un imminente annuncio di GTA 6, con un primo trailer che a quanto pare si sta facendo desiderare fin troppo a lungo.

I video leak da una build interna del sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) visti negli scorsi mesi non sono stati seguiti da annunci di alcun tipo.

Ora, mentre un insider piuttosto affidabile ha reso noto che dovrebbe essere finalmente in arrivo il trailer di annuncio di GTA 6, a quanto pare non mancherebbe molto neppure alla release del gioco vero e proprio.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, i fan di GTA 6 ritengono che il gioco sia più vicino all’uscita di quanto si pensasse in precedenza

I fan di GTA 6 pensano che il gioco non sia poi così lontano, in quanto molti sostengono che Rockstar stia dando gli ultimi ritocchi al gioco.

L’account Twitter ‘GTA 6 News & Leaks 2.0’ ha condiviso una serie di screenshot provenienti da diverse fonti, che affermano che il gioco è nelle fasi finali di sviluppo.

Quando la fuga di notizie ha iniziato a circolare online, molti hanno creduto che GTA 6 fosse ancora lontano dall’uscita a causa della natura incompleta della build vista nei filmati. Le nuove affermazioni sembrano dipingere un quadro diverso, suggerendo che potremmo iniziare a vedere i primi filmati ufficiali del gioco già nel corso dell’anno.

Apparently GTA 6's game is finished, is being polished up and getting prepared for final stages before release. R* is fixing bugs. Also the alpha build was made in 2021, not in 2019. R* was probably likely using it to test. https://t.co/dT1JTJ35xy #GTA6 pic.twitter.com/sFFPtwmedj

— GTA 6 NEWS & LEAKS 2.0 (@NEWSLEAKSGTAS) January 30, 2023