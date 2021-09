Grandi sconti su iPhone e Airpods tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a iPhone e AirPods.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Apple iPhone 11 64GB, che oggi potete portarvi a casa a soli 589,90€, rispetto agli usuali 639,90€ di listino, per un risparmio reale di 50€.

Lo smartphone Apple iPhone 11 64GB è fornito di un sistema a doppia fotocamera, mentre la sua capiente batteria vi garantirà una giornata intera di autonomia. Se siete appassionati di foto potete passare dal grandangolo all’ultra-grandangolo con un semplice tocco, per trovare l’inquadratura perfetta per voi.

Lo smartphone Apple iPhone 11 64GB ha dalla sua anche vetri molto resistenti, sia frontale che posteriore, rinforzati con un processo a doppio scambio ionico. Per finire è dotato di un processore A13 Bionic Dual Core, una fotocamera in grado di fare video in 4K a 60fps, e una memoria interna da 64GB.

Lo smartphone Apple iPhone 11 64GB è infine equipaggiato con uno splendido display, denominato Liquid Retina HD, da 6,1″ a risoluzione 1792×828 pixel a 326 ppi con un contrasto tipico di 1.400:1 e luminosità massima di 625 nit, in modo da fruire dei vostri contenuti nella maniera migliore possibile.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a iPhone e AirPods tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su iPhone e AirPods

Offerte ancora disponibili