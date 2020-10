Gran finale per le offerte Halloween di Unieuro con il doppio sconto sull’IVA!

Halloween 2020 è ormai alle porte e anche Unieuro, come altri store sulla piazza, ha lanciato un’interessante promozione per sfruttare il prossimo weekend. In particolare, Unieuro, con il suo “mostruoso finale”, offre uno sconto IVA (pari al 18,04%) su tutti i prodotti sopra i 299€ ed un doppio sconto IVA (36,08%) su grandi elettrodomestici e prodotti per il trattamento aria sopra i 299€ fino al prossimo 2 novembre. Il numero di articoli è davvero elevato e potete consultarlo a questo indirizzo, mentre di seguito ve ne proponiamo una nostra selezione.

Ad esempio, potete mettere le mani su Samsung Galaxy S20+, top di gamma del produttore coreano viene proposto nel suo taglio da 128GB a un prezzo davvero d’occasione: con supporto a Dual SIM e con ben 12GB di RAM, lo smartphone noto per la qualità del suo display e delle sue fotocamere (e per essere il top tra le proposte Android) è proposto in promozione a 1.035,88€ anziché 1.1129,98€.

Continuiamo con la smart TV LG NanoCell 49NANO816NA, dotata di uno splendido pannello da 49″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

Infine, ultimo, ma non certo per importanza, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno dei più apprezzati telefoni del noto produttore cinese – famoso per il rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Lo smartphone è dotato di un display generoso da ben 6,53″, a cui affianca una quadrupla fotocamera per immortalare tutti i momenti più belli delle vostre giornate. Inoltre, ha una memoria interna di 64 GB, addirittura 6 GB di RAM ed è animato dal processore MTK Helo G90T a otto core. Il tutto, è completo da una batteria da 4500 mAh, che garantisce una lunga durata nell’arco della giornata.

Gran finale per le offerte Halloween di Unieuro – La nostra selezione