God Of War Ragnarok Jotnar Edition: ecco come averla! Quantità limitate da Gamestop!

Se siete fan della serie God Of War e non siete riusciti ad accaparrarvi una splendida Jotnar Edition dell’ultimissimo God Of War Ragnarok, oggi abbiamo un’ottima notizia per voi! Infatti, la nota catena Gamestop ha annunciato che mercoledì 30 novembre sarà possibile acquistarne online proprio alcuni pezzi.

Le quantità saranno estremamente limitate, tanto sarà possibile acquistare un solo esemplare per cliente e, soprattutto, sarà necessario essere membri GS Pro Club per poter accedere alla vendita. Nel caso non ne foste al corrente, GS Pro Club offre la possibilità di avere fino a 165€ da spendere a piacere tra food, intrattenimento e tempo libero oltre ad anteprime e offerte GameStop dedicate!

Se possedete già una card di Livello 1 o Livello 2, resterete un utente registrato al sito Gamestop, mentre, se avete un Livello 3 o un Epic passerete a GS Pro Club senza costi aggiuntivi. Attualmente, è possibile iscriversi al GS Pro Club a prezzo scontato a soli 16,99€ all’anno, rispetto agli usuali 24,99€. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al portale dedicato sul sito Gamestop.

Ricordiamo che la spettacolare Jötnar Edition di God of War Ragnarok contiene:

Speciale Altare del Custode del sapere , da collezione, che fa da contenitore.

, da collezione, che fa da contenitore. Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi solo digitale).

su PlayStation 4 e PlayStation 5 (gioco quindi solo digitale). Vinile 18 cm con musiche di Bear McCreary – Include due tracce del compositore Bear McCreary.

– Include due tracce del compositore Bear McCreary. Set di spillette Falco, Orso e Lupo – Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus.

– Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus. Anello leggendario Draupnir – Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso.

– Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso. Set di dadi di Brok – Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra.

– Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra. Mappa in tessuto Yggdrasil – Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

– Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil. Una custodia Steelbook (senza disco).

(senza disco). Due statuette gemelli Vanir (5 cm).

(5 cm). Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione).

Sono inoltre inclusi i seguenti beni digitali da riscattare su PlayStation Store:

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus (cosmetico)

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4.

