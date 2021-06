Giochi e console PS4 con sconti sino all’81% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle console e giochi PS4.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo The Last Of Us – Parte 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 37,70€. Si tratta di un prodotto dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo.

Uno dei più grandi pregi di The Last Of Us – Parte 2 è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato al recente Little Nightmares 2, che attualmente potete acquistare a soli 29,90€. Il titolo vi metterà nei panni di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo.

I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle console e giochi PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su console e giochi PS4

Offerte ancora disponibili