Giochi a partire da 2€ nelle nuove offerte Voidu!

Il noto store digitale Voidu ha lanciato una promozione imperdibile su tantissimi videogiochi che vi permetteranno di acquistare diversi titoli con prezzi a partire da 2€.

Tra i tantissimi giochi proposti a prezzi davvero interessanti troviamo Resident Evil 2, remake dello storico titolo uscito originariamente nel 1998 per la prima Playstation, che offre una nuova visuale in terza persona ed una qualità grafica di altissimo livello grazie all’impiego del potente motore grafico RE Engine. Così come l’originale, sono presenti due campagne distinte per ciascuno dei due protagonisti, Claire Redfield e Leon S. Kennedy, mentre si troveranno ad esplorare le pericolose strade infestate dagli zombie di Raccoon City. Non mancano nuovi enigmi e zone nuove per fornire anche ai giocatori di vecchia data un interesse rinnovato verso il prodotto. Oggi potete portarvi a casa Resident Evil 2 a soli 16€, rispetto ai 39,99€ di listino.

Passiamo dalle atmosfere horror al selvaggio west con Red Dead Redemption 2, proposto a 40,90€, ultimo capolavoro targato Rockstar Games, nel quale vestirete i panni di Arthur Morgan, mentre dovrà farsi strada e sopravvivere in un’America dura e selvaggia. Oltre ad una longeva campagna single player, il titolo comprende anche l’accesso gratuito al mondo di Red Dead Online, regalandovi innumerevoli ore di divertimento. Infine, se amate i picchiaduro, non potete di certo lasciarvi sfuggire Street Fighter V: Champion Edition, acquistabile per soli 14,99€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Voidu e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi presenti su Voidu. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

