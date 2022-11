Ghostrunner 2 è già realtà: uno sguardo al velocissimo gioco cyberpunk next-gen

Era l’autunno del 2020 quando, sulle nostre pagine, vi proponemmo la nostra recensione di Ghostrunner. Il titolo, pubblicato da 505 Games, trascinava il giocatore in una peculiare atmosfera cyberpunk, proponendo delle sfide davvero uniche: forte dei propri potenziamenti, il protagonista poteva balzare e correre sulle pareti, compiere salti spettacolari e affettare i nemici con la sua spada, conscio che però, se colpito, sarebbe morto al primo colpo.

Questa semplice meccanica – uccidi con un singolo colpo, muori con un singolo colpo – dava vita a un sistema di gameplay unico, a metà tra l’action e il rhythm game, in cui bisognava capire come schivare e spostarsi, a ogni nuovo trial and error, per liberare le stanze dai nemici e proseguire senza venire mai colpiti. Per approfondire, trovate qui la recensione completa.

La formula piacque ai videogiocatori: apprendiamo dal publisher che l’originale Ghostrunner (lo trovate su Amazon) ha messo insieme oltre 1,5 milioni di copie sulle diverse piattaforme. E, ora, si prepara ad accogliere un erede. Nelle scorse ore, 505 Games e gli sviluppatori One More Level, 3D Realm e Slipgate Ironworks hanno infatti confermato i lavori in corso su Ghostrunner 2.

Ghostrunner 2 nei primi concept art

Non abbiamo ancora screenshot o video dal gioco, ma sono stati presentati alcuni primordiali concept art che ci portano all’interno delle atmosfere del nuovo gioco. Si conferma l’anima profondamente cyberpunk, come viene dimostrato sia dalle ambientazioni sia dai potenziamenti che possiamo vedere per i diversi personaggi già svelati.

Al momento non ci è dato ancora sapere quando Ghostrunner 2 esordirà, ma il gioco sarà al centro di un curioso contest indetto dal pubblico: la Legendary Ghostrunner Competition, infatti, permetterà al suo vincitore finale di ottenere sia una replica della katana del gioco, sia di comparire con le sue fattezze all’interno del futuro prossimo episodio.

Ghostrunner è disponibile su PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna e Nintendo Switch. Nel caso della versione per la console ibrida, purtroppo è gravemente penalizzata in termini tecnici e probabilmente sarebbe meglio giocarci altrove, anche perché i 60 fps vanno davvero a nozze con l’esperienza frenetica proposta dal gioco.