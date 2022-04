Genshin Impact “raddoppia” con un altro gioco gratis, da ora

Genshin Impact New Adventure? Let’s Go! non sarà certo il gioco che i fan attendevano a braccia aperte, fatto sta che è gratis ed è disponibile da ora come un web event da giocare sui propri smartphone.

Il free-to-play è del resto diventato un vero e proprio fenomeno (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon), ragion per cui l’arrivo di novità di questo tipo sorprende fino a un certo punto.

Se solo poche ore fa miHoYo ha purtroppo confermato che l’aggiornamento 2.7 del gioco è stato rinviato, arriva ora un buon modo per ingannare l’attesa.

Come riportato anche da Siliconera, Genshin Impact New Adventure? Let’s Go! non è altri che un board game di nome e di fatto.

L’evento in sé è abbastanza semplice, con gli utenti che navigano su un tabellone grazie al lancio di dadi per ottenere monete avventura.

Ottenere queste monete nell’evento Genshin Impact New Adventure? Let’s Go! darà poco sorprendentemente come ricompensa le Primogems. Altre ricompense includono Mora e materiali di livello per personaggi e armi.

I giocatori hanno a disposizione un totale di 8 lanci di dadi al giorno: altri 4 lanci possono essere acquisiti utilizzando lo strumento di check-in giornaliero di Genshin Impact.

Atterrare su specifiche caselle garantirà inoltre agli utenti di ottenere un maggior numero di monete o attivare eventi casuali che possono influenzare direttamente i progressi nel gioco.

Attenzione, però: passare semplicemente sopra una casella non farà scattare automaticamente l’evento. Ogni lancio garantirà ai giocatori un totale di 10 monete avventura.

Se volete provare anche voi questa bizzarra esperienza, cliccate a questo indirizzo, disponibile fino al 5 maggio 2022.

Restando in tema, la versione 3.0 di Genshin Impact – stando a numerose indiscrezioni – potrebbe vedere l’arrivo della feature più attesa dal day one.

Ma non solo: da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo, davvero molto belli.