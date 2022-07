Gamestop Summer Sale: sconti eccezionali su giochi e accessori!

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi e accessori gaming con sconti che arrivano sino al 20%. L’iniziativa è valida sullo shop online fino al prossimo 17 agosto, quindi avete abbastanza tempo per usufruirne, sebbene vi consigliamo ugualmente di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca Demon’s Souls per PS5, che potete portarvi a casa nuovo a 55,98€ oppure usato a 27,98€ (rispetto agli usuali 69,97€ di listino). Si tratta del remake del titolo uscito originariamente per PS3 che i ragazzi di Bluepoint Games hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design.

Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un eccellente 8,8, abbiamo affermato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Piuttosto interessante anche la selezione di accessori in offerta, nella quale troviamo, ad esempio, la stazione di ricarica per DualShock 4 @Play, proposta a soli 9,09€, o il controller wireless PowerA per Switch che riproduce le fattezze di quello Gamecube (ideale per giocare a Super Smash Bros. Ultimate, che potete portarvi a casa a soli 23,09€, rispetto agli usuali 32,98€ di listino.

Come avrete potuto capire la scelta è piuttosto vasto a vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta, direttamente dal link sottostante. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.