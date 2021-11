Game And Watch The Legend Of Zelda: prenotalo ora a prezzo scontato su Amazon!

Dopo il successo riscosso dal primo Game And Watch: Super Mario Bros., Nintendo è tornata alla carica con il nuovo Game And Watch: The Legend Of Zelda. Nel caso foste interessati all’acquisto del prodotto, vi segnaliamo che attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon, potete portarvelo a casa a prezzo scontato!

Questa nuovo dispositivo collezionabile è ispirato alle console Game and Watch originali degli anni ’80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio. La serie Game and Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo e la versione Game And Watch: The Legend Of Zelda è dotata di una moderna pulsantiera +.

Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici The Legend Of Zelda, Zelda II: The Adventure Of Link, The Legend Of Zelda: Link’s Awakening e a una versione speciale di Vermin che ha Link come protagonista, Game And Watch: The Legend Of Zelda funziona anche da orologio digitale interattivo che vi consente di giocare quando volete mentre Link esplora Hyrule.

All’interno della confezione, oltre alla console vera e propria, sarà presente un cavo USB-C per la ricarica del dispositivo. Si tratta di un oggetto davvero imperdibile per gli appassionati che consente di portarvi a casa un pezzo di storia in una versione inedita. Ideale per farsi o fare un regalo ad amici e parenti, Game And Watch: The Legend Of Zelda sarà disponibile da venerdì 12 novembre.

Il nuovo Game And Watch: The Legend Of Zelda solitamente viene venduto a 59,99€, ma oggi potete averlo a soli 49,99€, con un risparmio reale di 10€.

