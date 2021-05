Game and Watch Super Mario Bros torna su Amazon ad un prezzo super!

Uno degli articoli realizzati da Nintendo per festeggiare il 35° anniversario dell’iconico Super Mario Bros., il Game And Watch Super Mario Bros., è tornato disponibile su Amazon a prezzo scontato. Il prodotto, che accompagnava l’annuncio di Super Mario 3D All-Stars e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in occasione di uno dei passati Nintendo Direct, è un vero proprio pezzo da collezione che nessun appassionato del franchise dovrebbe lasciarsi sfuggire e che sarà sempre più introvabile da trovare nei negozi con il trascorrere del tempo a causa della sua tiratura limitata.

Vi consigliamo, quindi, nel caso ne foste sprovvisti, di non indugiare oltre e procedere all'acquisto, così da evitare di sottostare ai prezzi imposti dai soliti venditori che propongono merce di difficile reperibilità con un'evidente maggiorazione.

Ricordiamo che il dispositivo è ispirato alle console Game and Watch originali degli anni ’80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio. La serie Game and Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo e la versione Game and Watch: Super Mario Bros. è dotata di una moderna pulsantiera +.

Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, Game and Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario. Tenete d’occhio la console anche quando non siete impegnati a salvare la Principessa Peach per scoprirli tutti.

All’interno della confezione, oltre alla console vera e propria, è presente un cavo USB-C per la ricarica del dispositivo. Si tratta di un oggetto davvero imperdibile per gli appassionati che consente di portarvi a casa un pezzo di storia in una versione inedita.

