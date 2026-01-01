Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (6 di 10)

6. Il controverso 'Anniversary' e i diritti del creatore originale

Toby Gard, il creatore originale di Lara Croft, lasciò Core Design poco dopo l'uscita del primo Tomb Raider, a causa di divergenze creative sulla direzione commerciale del personaggio. La sua assenza si fece sentire nei titoli successivi, ritenuti da molti fan meno ispirati. Gard tornò però a collaborare con Crystal Dynamics per 'Tomb Raider: Legend' (2006) e soprattutto per 'Tomb Raider: Anniversary' (2007), un remake del gioco originale che cercava di riportare la saga alle sue radici. Questo ritorno fu accolto molto positivamente dalla community, confermando che la visione originale del designer aveva ancora un enorme valore. La storia di Gard è spesso citata come esempio delle tensioni tra creatività artistica e logiche commerciali nell'industria dei videogiochi.