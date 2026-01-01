Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (9 di 10)

9. Una serie animata Netflix e un universo crossover

Nel 2021 Netflix ha lanciato 'Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft', una serie animata che continua la storia della trilogia del reboot, dopo gli eventi di 'Shadow of the Tomb Raider'. La serie, realizzata in animazione 3D e con la voce di Hayley Atwell nella versione originale inglese, ha ricevuto un buon riscontro di pubblico e rappresenta un'ulteriore espansione del franchise in nuovi media. Inoltre, Lara Croft è apparsa come personaggio crossover in numerosi altri videogiochi: da 'Fortnite', fino a 'Final Fantasy Brave Exvius'. Questo dimostra quanto il personaggio sia ancora attuale e riconoscibile anche per le nuove generazioni di giocatori.