Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (5 di 10)

5. Il reboot del 2013 cambiò radicalmente la saga

Dopo anni di titoli con risultati altalenanti, Crystal Dynamics decise di rilanciare completamente la franchise con 'Tomb Raider' (2013), pubblicato da Square Enix. Il gioco raccontò le origini di Lara Croft, mostrando una giovane donna alle prime armi, vulnerabile e in lotta per la sopravvivenza su un'isola misteriosa. Questo approccio narrativo più maturo e psicologico fu rivoluzionario per la serie: il titolo ottenne recensioni entusiastiche e vendette oltre 11 milioni di copie. La motion capture e il doppiaggio di Camilla Luddington diedero vita a una Lara completamente nuova, dando il via a una trilogia che include 'Rise of the Tomb Raider' (2015) e 'Shadow of the Tomb Raider' (2018).