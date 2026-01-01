Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (7 di 10)

7. Lara Croft ispirata da una musicista e da una fumettista

Le ispirazioni per il personaggio di Lara Croft sono molteplici e sorprendenti. Toby Gard ha dichiarato di essersi ispirato, per il carattere deciso e indipendente della protagonista, alla cantante e musicista PJ Harvey. Per l'aspetto fisico e l'atteggiamento avventuroso, invece, un riferimento importante fu Tank Girl, la celebre eroina dei fumetti underground creata da Jamie Hewlett (poi cofondatore dei Gorillaz) nel 1988. Altri hanno notato somiglianze con il personaggio di Indiana Jones per l'amore per l'archeologia e le avventure esotiche. Questa fusione di influenze diverse ha contribuito a creare un personaggio originale e multisfaccettato, capace di attirare un pubblico vastissimo e variegato.