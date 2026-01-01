8. La serie ha venduto oltre 88 milioni di copie in tutto il mondo

Con oltre 25 anni di storia, la saga di Tomb Raider è una delle franchise videoludiche più longeve e redditizie di sempre. Al 2022, la serie ha venduto complessivamente più di 88 milioni di copie in tutto il mondo, con picchi di popolarità nei primi anni 2000 e una forte ripresa dopo il reboot del 2013. I titoli della saga sono stati pubblicati su ogni piattaforma principale, dalla prima PlayStation al PC, passando per Xbox, Nintendo DS e dispositivi mobile. La franchise ha generato, oltre ai videogiochi, fumetti, romanzi, gadget, film e serie animate, diventando un universo narrativo a tutto tondo che continua ad espandersi con nuovi progetti annunciati anche per il futuro.