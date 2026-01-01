Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (8 di 10)

8. La serie ha venduto oltre 88 milioni di copie in tutto il mondo

Con oltre 25 anni di storia, la saga di Tomb Raider è una delle franchise videoludiche più longeve e redditizie di sempre. Al 2022, la serie ha venduto complessivamente più di 88 milioni di copie in tutto il mondo, con picchi di popolarità nei primi anni 2000 e una forte ripresa dopo il reboot del 2013. I titoli della saga sono stati pubblicati su ogni piattaforma principale, dalla prima PlayStation al PC, passando per Xbox, Nintendo DS e dispositivi mobile. La franchise ha generato, oltre ai videogiochi, fumetti, romanzi, gadget, film e serie animate, diventando un universo narrativo a tutto tondo che continua ad espandersi con nuovi progetti annunciati anche per il futuro.