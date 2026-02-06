Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (4 di 10)

4. Tre attrici diverse per Lara Croft al cinema

La saga cinematografica di Tomb Raider ha visto ben tre diverse attrici interpretare Lara Croft sul grande schermo. Angelina Jolie ha vestito i panni della celebre archeologa nei film 'Lara Croft: Tomb Raider' (2001) e 'Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita' (2003), diventando il volto iconico del personaggio per una generazione intera. Nel 2018 è arrivato il reboot con Alicia Vikander, ispirato al videogioco del 2013 e più vicino alla versione 'origin story' del personaggio. In aggiunta, sta arrivando un nuovo progetto scritto da Phoebe Waller-Bridge per una serie TV Amazon, segnando una terza importante incarnazione live-action del personaggio.