4. Tre attrici diverse per Lara Croft al cinema

La saga cinematografica di Tomb Raider ha visto ben tre diverse attrici interpretare Lara Croft sul grande schermo. Angelina Jolie ha vestito i panni della celebre archeologa nei film 'Lara Croft: Tomb Raider' (2001) e 'Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita' (2003), diventando il volto iconico del personaggio per una generazione intera. Nel 2018 è arrivato il reboot con Alicia Vikander, ispirato al videogioco del 2013 e più vicino alla versione 'origin story' del personaggio. In aggiunta, sta arrivando un nuovo progetto scritto da Phoebe Waller-Bridge per una serie TV Amazon, segnando una terza importante incarnazione live-action del personaggio.