Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (3 di 10)

3. Lara Croft è entrata nel Guinness dei Primati

Lara Croft è uno dei personaggi virtuali più celebri e riconoscibili della storia della cultura pop, tanto da essere entrata nel Guinness World Records in ben due occasioni. Nel 1999 venne certificata come 'la più riuscita eroina dei videogiochi', e successivamente il record fu aggiornato per riconoscerla come il 'personaggio femminile di un videogioco più famoso al mondo'. La sua immagine è stata utilizzata in campagne pubblicitarie per marchi globali come Lucozade, Seat e Eidos stessa. Lara è anche apparsa sulla copertina di riviste non legate al mondo del gaming, tra cui il magazine francese Liberation, confermando il suo status di icona culturale trasversale.