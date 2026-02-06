Le 10 curiosità sulla saga di Tomb Raider (2 di 10)

2. Il primo Tomb Raider fu sviluppato in soli 18 mesi

Il gioco originale del 1996, sviluppato da Core Design e pubblicato da Eidos Interactive, fu creato da un team di sole sei persone in circa 18 mesi. Nonostante le risorse limitate, il titolo riuscì a sfruttare appieno le capacità della prima PlayStation e del PC dell'epoca, offrendo ambienti tridimensionali esplorabili in modo completamente libero, una novità assoluta per il genere action-adventure. Il successo fu straordinario: il gioco vendette oltre 7 milioni di copie nel mondo, lanciando una delle franchise più iconiche della storia dei videogiochi. La colonna sonora originale fu composta da Nathan McCree, che creò atmosfere evocative con mezzi tecnici estremamente limitati.