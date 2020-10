Fun facts, curiosità e offerte sul Prime Day 2020

Le offerte del Prime Day continuano fino alle 23:59 di oggi, 14 ottobre! I clienti Amazon Prime avranno quindi accesso esclusivo a tantissime offerte in tutte le categorie.

Durante il primo giorno di Prime Day i clienti Amazon Prime hanno acquistato così tante confezioni di Carta Igienica Scottex Pulito Completo da superare la distanza che c’è tra il Duomo di Milano e la Reggia di Caserta.

Ma non solo: i clienti Amazon Prime hanno acquistato così tanti Ninebot By Segway Kickscooter da poter percorrere più della distanza Roma Dubai con una ricarica, oltre ad aver acquistato così tante Hoover Freedom – Scopa Elettrica Senza Filo da poter aspirare per più di 600 ore con una ricarica.

Altra curiosità, è che alcuni dei prodotti dei partner di vendita più acquistati sono stati Toner per stampante venduto da Alphaink, Caffè Pop Capsule E-Mio, cuscino neonato Koala Babycare, Termometro Digitale Farmamed e Tapis roulant venduto da YM, mentre alcuni dei giocattoli più acquistati sono stati LEGO-Classic Scatola Mattoncini Creativi, Risiko Gioco di Strategia, Hasbro Gaming L’Allegro Chirurgo.

I clienti Amazon Prime possono supportare le PMI durante questo Prime Day acquistando le offerte disponibili nello Store dedicato alle PMI. Oltre la metà dei prodotti venduti su Amazon nel mondo provengono dai partner di vendita (tra i quali figurano piccole e medie imprese), mentre è importante sottolineare che, durante lo scorso Prime Day, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato prodotti per oltre 2 miliardi di dollari dalle PMI.

