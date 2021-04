Forum: le novità di Aprile della sezione PC!

Ben ritrovati alle uscite del mese di Spazio PC!

Per il mese di Pasqua dedichiamo la nostra copertina ad un gioco che molti di noi aspettavano, NieR Replicant ver.1.22474487139… e vi sfidiamo a leggere tutti i numeri!

Dopo l’uscita di Nier:Automata si parlava spesso di un porting di questo gioco perché alcuni di noi non hanno mai giocato il prequel uscito nel 2010. Inoltre, questa versione era rimasta giocabile solo ai giapponesi, per cui è una splendida occasione per poterlo prendere in mano completamente migliorato!

Tra i vari JRPG di questo mese è anche presente una bella trilogia, Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, contenente anche tutti i DLC usciti per questi giochi davvero molto longevi! Prendendoli tutti e tre avrete centinaia di ore da passare in questi mondi coloratissimi!

Vi segnaliamo un altro ritorno, El Shaddai: Ascension of the Metatron. Al momento non ci sono molte informazioni, ma chi lo ricorda su PS3 o XBOX360 saprà quale viaggio mistico attende il giocatore.

Augurandovi una Buona Pasqua, vi lasciamo al Retro Game e alla sfida del mese che a questo giro di farà paura perché… stiamo già pensando a qualcosa per voi per il prossimo mese!

