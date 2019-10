Fortnite, domani arriva l’update 11.10

Poche ore fa Epic Games ha annunciato che i Fortnitemares 2019 partiranno domani su Fortnite: l ’annuale evento di Halloween tornerà infatti domani 29 ottobre, alle ore 18:00.

Ma non è tutto: sempre domani sarà anche il turno del nuovo Aggiornamento 11.10 di Fortnite Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Poco sotto il tweet che conferma la notizia:

Facing your fears is way more fun than fleeing them.

The v11.10 update arrives tomorrow! Downtime will begin at 4 AM ET (0800 UTC). pic.twitter.com/lPSGCTa99q

— Fortnite Status (@FortniteStatus) October 28, 2019