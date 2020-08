Flight Simulator: ricreato l’uragano Laura (e i giocatori ci volano dentro)

Microsoft Flight Simulator è disponibile da pochi giorni, rivelandosi un gioco decisamente importante, sia a livello contenutistico che puramente tecnico.

Nella nostra ricca video recensione del gioco, pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo fatto capire in maniera estremamente dettagliata che se si tratta del prodotto perfetto per tutti i piloti in erba.

Ora, alcuni utenti sembrano aver portato a termine un’impresa davvero fuori scala: sfruttando la modalità Live Weather del simulatore di volo prodotto da Microsoft e sviluppato da Asobo Studio, dei giocatori sono riusciti ad attraversare il terrificante uragano Laura che si prepara a investire gli Stati Uniti d’America (con conseguenze si spera non troppo drammatiche sulle popolazione).

L'uragano Laura in Flight Simulator: Foto di Simon Coudé/Twitter

Il “mostro” sta toccando la Louisiana a una velocità così elevata da raggiungere in breve tempo la categoria 4, ossia una delle più alte e pericolose in assoluto. Sfruttando la tecnologia Bing e l’infrastruttura cloud di Azure (per replicare condizioni meteorologiche reali sulla base di dati aggiornati in real time), lo youtuber “TmarTn2” ha affrontato – seppur virtualmente – l’uragano Laura a bordo dell’aereo monoturbina Daher TBM 930 in Microsoft Flight Simulator.

Il temerario giocatore è partito dall’Aeroporto Intercontinentale George Bush di Houston, in Texas, per mettere alla prova la sua bravura come pilota contro “la tempesta perfetta”. Poco sotto, trovate il video dell’impresa:

Il risultato è realmente impressionante: addentrarsi all’interno dell’uragano Laura è stato come vivere il volo più pericoloso di sempre, specie per le turbolenze fuori scala e la totale assenza di punti di riferimento (volare alla cieca non deve essere un piacere neanche nella vita reale, ne siamo certi).

Altri youtuber hanno cercato di riuscire nell’impresa portata a termine da TmarTn2, cercando di uscire sani e salvi dal potentissimo uragano.

Insomma, ancora una volta la simulazione realizzata da Microsoft e Asobo Studio si è dimostrata essere in grado di replicare le condizioni di volo reali, questa volta grazie a un sistema di meteo dinamico mai visto in un videogioco.

Microsoft Flight Simulator è disponibile dal 18 agosto in esclusiva su PC Windows.