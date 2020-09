Fino al 40% di sconto sull’abbigliamento Nintendo su Zavvi

Non nascondiamoci: a moltissimi di noi videogiocatori piace indossare capi d’abbigliamento che richiamino la nostra passione, magari omaggiando marchi, personaggi e saghe che ci hanno emozionato nei mondi virtuali. E, a proposito di mondi virtuali, uno dei nomi che sovvengono è senza dubbio quello di Nintendo, la madrina giapponese del videogioco e autrice di icone del medium come Mario e Link. Per questo, vi segnaliamo che il rivenditore Zavvi sta proponendo una speciale promozione che vi consente di avere fino al 40% di sconto sull’abbigliamento ufficiale firmato Nintendo – per sfoggiare il vostro amore per Zelda indossando capi realizzati su licenza della grande N.

Tra questi trovate, ad esempio, la splendida t-shirt dedicata proprio a The Legend of Zelda: l’illustrazione mostra la sagoma di Ganondorf che si strugge per non riuscire a prevalere sull’eroe e la sua Master Sword, mentre all’interno, tono su tono in verde, il nostro Link è pronto alla prossima battaglia, forte anche dell’Hyrule Shield pronto a proteggerlo. Realizzata in cotone al 100%, la t-shirt è acquistabile in taglie uomo che vanno dalla S alla XXL.

Se a Link preferite Mario, occhio alla maglietta con la splendida illustrazione giapponese che vede l’idraulico più famoso dei videogiochi a tu per tu con le piante piranha che vogliono azzannarlo, saltando fuori dagli iconici tubi della saga. Stampata su bianco, l’illustrazione ha uno stile fumettistico e la maglia è realizzata al 100% in cotone, in taglie uomo dalla S alla XXL. Come anche nel caso della precedente, se volete una maglia che vesta comodo è raccomandata la scelta di una taglia superiore a quella abituale.

Come è possibile, quindi, avere lo sconto del 40% e la spedizione gratis? Tutto quello che dovrete fare è, una volta messi nel carrello i prodotti scelti tra quelli coinvolti nella promozione, inserire il codice coupon NINTENDO nel campo richiesto. Una volta confermato, lo sconto sarà applicato al vostro ordine e potrete ricevere comodamente a casa le t-shirt che avete ordinato, risparmiando sensibilmente sui loro prezzi.

» Clicca qui per approfittare dello sconto del 40% sulle t-shirt ufficiali Nintendo su Zavvi «