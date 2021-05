Fino a oltre il 60% di sconto su console e giochi PS4 tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle giochi e console PS4.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la console Sony Playstation 4 Slim 500GB, che potete portarvi a casa a soli 269,99€, rispetto ai 402,98€ di listino, per un risparmio reale di quasi 133€. Nonostante sia già uscita, anche se attualmente quasi introvabile, la nuova Playstation 5, la PS4 Slim, in virtù anche del suo prezzo contenuto, vi regalerà centinaia di ore di divertimento grazie ad una libreria di titoli praticamente sconfinata. La versione in vendita su eBay è in colorazione nera e dotata di un hard disk interno da 500GB.

Per quanto riguarda i giochi, potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare Final Fantasy VII Remake, che attualmente viene proposto a soli 29,99€. Il titolo racconta la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra.

Nei panni di Cloud Strife e dei suoi commilitoni del gruppo anti-Shinra Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della corporazione. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

Diversamente dal gioco originale, il remake è equipaggiato con un sistema di combattimenti in tempo reale, abbandonando le meccaniche a turni tanto care agli appassionati dello storico capitolo per PlayStation.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a giochi e console PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su giochi e console PS4

Offerte ancora disponibili