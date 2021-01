Fino a 500€ di sconto su Surface Laptop 3

I saldi continuano su Microsoft Store, lo store ufficiale della nota azienda di Redmond, la quale ha lanciato una promozione imperdibile inerente all’ottimo notebook Surface Laptop 3 grazie alla quale potrete portarvelo a casa con sconto fino a ben 500€. Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Surface Laptop 3, nella sua versione base da 13,5”, è equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD ed attualmente potrete portarvelo a casa a soli 1.199€, risparmiando 300€ sul prezzo di listino. Nel caso decideste di comprare alcuni upgrade, lo sconto può arrivare sino a 390€ per il modello dotato di Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Sconti più corposi per la versione da 15”, equipaggiata con la CPU AMD Ryzen 5 3580U, 8GB di RAM e 256GB di SSD, che è possibile acquistare per 1.349€, con uno sconto di 350€. Ulteriori upgrade possono portare il processore sino al modello AMD Ryzen 7 3780U, mentre la RAM e l’SSD arrivano, rispettivamente, fino a 32GB e 1TB. Quest’ultimo modello, il più potente attualmente acquistabile, viene proposto a 2.449€, con uno sconto consistente di ben 500€ rispetto al prezzo di listino-

Inoltre, è possibile risparmiare ulteriormente con il Pacchetto Surface Laptop 3 che, partendo da 1.018€, include un dispositivo Surface Laptop 3 a scelta ed un abbonamento Microsoft 365 di 15 mesi al prezzo di 12. In aggiunta, potete risparmiare il 20% su accessori opzionali come penna, mouse, cuffie o dock e fino al 50% su una selezione di borse e custodie.

Se avete sempre desiderato comparare il noto portatile prodotto direttamente da Microsoft e quindi ottimizzato al massimo per sfruttare le potenzialità del sistema operativo Windows 10, questo è proprio il momento giusto. Il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Microsoft Surface Laptop 3 a prezzo scontato «

» Clicca qui per acquistare il pacchetto Surface Laptop 3 «