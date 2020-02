La finalissima di League Of Legends PG Nationals si terrà a Cartoomics

Con un comunicato stampa, PG Sport ha annunciato che porterà il fenomeno dell’esport all’interno di Cartoomics, l’evento milanese tradizionalmente legato al mondo del fumetto che si svolgerà dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho.

PG Esports, con il supporto dei suoi partner ufficiali NicNac’s e adidas, darà vita ad uno show esport per tutti gli appassionati con la sua esclusiva PG Arena. Un vero e proprio teatro dell’esport che ospiterà le semifinali e le finali del League of Legends PG Nationals Spring Split 2020, il torneo ufficiale italiano del MOBA targato Riot Games, l’unico a garantire l’accesso agli European Masters. Attorno alla PG Arena ci sarà spazio in cui i visitatori potranno trovare anche diversi stand dedicati ad alcuni dei team partecipanti al Campionato. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno così conoscere la propria squadra del cuore dal vivo, ma anche per chi ancora non conosce il fervente mondo dell’esport e vuole avvicinarsi scoprendone i protagonisti principali.

Qlash Forge, Outplayed, Samsung Morning Stars, MOBA ROG, YDN Games, Cyberground Gaming, Racoon e i vincitori dell’edizione estiva, i Campus Party Sparks, si stanno sfidando già da qualche settimana sul campo di battaglia virtuale di League of Legends per stabilire chi è il team competitivo più talentuoso della Penisola. Lo Spring Split di quest’anno garantirà, per la prima volta in assoluto, ben due slot di partecipazione agli European Masters 2020, l’apice della stagione competitiva del Vecchio Continente che vede sfidarsi due volte l’anno i migliori giocatori da 13 leghe regionali. Il team vincitore del PG Nationals avrà da subito accesso al Group Stage degli EU Masters, mentre il secondo passerà dai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all’altra squadra connazionale.

Fonte: Comunicato Stampa